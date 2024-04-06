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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تناقش الصالونات الأدبية والمناسبات الدينية

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الصالونات الأدبية والمناسبات الدينية" ألقاها ناصر خليل متحدثا عن الأنشطة الأدبية التى يقوم بها الصالونات الأدبية، وشهر رمضان من أهم المناسبات الدينية.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "التنورة كفن شعبي" ألقاها خالد حلمي موضحا نشأة التنورة والتنورة في مصر، ويختلف عرض التنورة المصرية عن العروض التى تقام في تركيا، رغم ان الاثنين يتحدران من الطريقة المولوية التى اسسها الشاعر جلال الدين الرومي وادرجت منظمة اليونسكو تقليد رقص المعارضين في تركيا ضمن" التراث الشفهي وغير المادي للإنسانية".

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عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" رمضان شهر القرآن "ألقاها مصطفى كامل متحدثا عن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وهو شهر الصوم والعبادة، وانزلت فيه ليلة القدر، كما أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان" مولايا جملتنا بالحال قربنا"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية "رسم على ورق الكرافت" اعدتها رنا محمد مستخدمة ورق الكرافت وقلم الرصاص ومنديل مطبوع.

أقام قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "قلب أم"، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "يا طه يا غالي، يا نسيم في رياض المصطفى صلى الله عليه وسلم "، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال بعنوان "مدفع الإفطار في شهر رمضان" أداء مني عبد الرحمن وسمر محمد، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "سلام لن يدوم" تأليف شوقي على هيكل سردتها سارة عبد الوهاب.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الأنشطة الأدبية الأنشطة الفنية والثقافية العامة لقصور الثقافة ثقافة الاقصر ثقافة بهاء طاهر ثقافة حسن فتحى في شهر رمضان مستقبل وطن ورشة فنون تشكيلية

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