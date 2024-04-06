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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مزارع يشرع في قـ.تل عاملًا بسوهاج

صدى البلد

أصيب عامل في منتصف العقد الثالث من العمر، بطلق ناري بالفخذ الأيمن، على يدي مزارع أطلق عليه عيار من سلاح ناري كان بحوزته، بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة عامل إثر تعدي مزارع عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته بدائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'وائل م.ا.ع' 25 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وأفاد باتهام المدعو 'صدقي م.ر.ا' 24 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى إلى إصابته المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية بذات الناحية.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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