أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

في مشهد أكشن يبدو وكأنه تصوير سينمائي إلا أنه للأسف أكشن طبيعي، شهدت منطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان حادث تصادم سيارة مواد بترولية "تريلا" لمقهى بلدي وعدد من سيارات التوك توك.

جروح وكسور

أسفر حادث سيارة النقل الثقيل الذي شهدته المدينة مساء الأربعاء الماضي عن وفاة 3 أشخاص من بينهم أجانب (سوداني وإثيوبي الجنسية) وإصابة نحو 20 مواطن تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وكسور.

وتبين من التحريات الأولية حول الحادث أن التريلا كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية وانحرفت عجلة القيادة الخاصة بها من السائق مما أدى إلى اصطدامها بـ5 عربات توكتوك ثم اقتحمت مقهى بلدي كان مملوءً بالزبائن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة مهمتها. وذكر أحد شهود العيان أن سيارة المواد البترولية جاءت بكامل سرعتها ثم دهست التكاتك واقتحمت المقهى داهسة عددًا من رواده.

حوادث متكررة

وقال الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ فور ورود بلاغ بالحادث إلى مكان الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، كما تم نقل المتوفين إلى المشرحة.

وهذه ليس الحادثة الأولى من نوعها التي يكون بطلها سيارة نقل ثقيل "تريلا" وتتسبب في وفاة العديد من الأشخاص ودمار عدة مركبات في مصر، ففي شهر فبراير الماضي اصطدمت تريلا بـ 3 سيارات ملاكي و2 ميكروباص، وذلك بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية على مسافة قريبة من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة. وأسفر هذا الحادث عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

هذا إلى جانب حادث تريلا المريوطية الشهير الذي أخذ رواجًا كبيرًا على السوشيال ميديا والذي قامت فيه تريلا محملة بمواد بناء بدهس السيارات المتوقفة بسبب الكثافة المرورية، وتسبب هذا الحادث في انقلاب سيارة ملاكي وميكروباص وسقوط سيارة نقل محملة بالخراف من الطريق الدائري إلى الأرض مما نتج عن ذلك إصابة شخصان وتهشم سور الطريق الدائري.