عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

اقتحام تريلا لمقهى
اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

في مشهد أكشن يبدو وكأنه تصوير سينمائي إلا أنه للأسف أكشن طبيعي، شهدت منطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان حادث تصادم سيارة مواد بترولية "تريلا" لمقهى بلدي وعدد من سيارات التوك توك.

جروح وكسور

أسفر حادث سيارة النقل الثقيل الذي شهدته المدينة مساء الأربعاء الماضي عن وفاة 3 أشخاص من بينهم أجانب (سوداني وإثيوبي الجنسية) وإصابة نحو 20 مواطن تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وكسور.

وتبين من التحريات الأولية حول الحادث أن التريلا كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية وانحرفت عجلة القيادة الخاصة بها من السائق مما أدى إلى اصطدامها بـ5 عربات توكتوك ثم اقتحمت مقهى بلدي كان مملوءً بالزبائن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة مهمتها. وذكر أحد شهود العيان أن سيارة المواد البترولية جاءت بكامل سرعتها ثم دهست التكاتك واقتحمت المقهى داهسة عددًا من رواده.

حوادث متكررة

وقال الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ فور ورود بلاغ بالحادث إلى مكان الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، كما تم نقل المتوفين إلى المشرحة.

وهذه ليس الحادثة الأولى من نوعها التي يكون بطلها سيارة نقل ثقيل "تريلا" وتتسبب في وفاة العديد من الأشخاص ودمار عدة مركبات في مصر، ففي شهر فبراير الماضي اصطدمت تريلا بـ 3 سيارات ملاكي و2 ميكروباص، وذلك بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية على مسافة قريبة من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة. وأسفر هذا الحادث عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

هذا إلى جانب حادث تريلا المريوطية الشهير الذي أخذ رواجًا كبيرًا على السوشيال ميديا والذي قامت فيه تريلا محملة بمواد بناء بدهس السيارات المتوقفة بسبب الكثافة المرورية، وتسبب هذا الحادث في انقلاب سيارة ملاكي وميكروباص وسقوط سيارة نقل محملة بالخراف من الطريق الدائري إلى الأرض مما نتج عن ذلك إصابة شخصان وتهشم سور الطريق الدائري.

تريلا سيارة مواد بترولية حادث تصادم أسوان مقهى بلدي سيارات التوك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد الإصابة

مفاجأة.. حسين الشحات يغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك بعد تعرضه للإصابة

موضوعات متعلقة

150 جنيهًا| توقعات بانخفاض أسعار اللحوم لهذا السعر.. الأسباب والتفاصيل

رادار الأسعار| مفاجأة حكومية تنسف الغلاء وتقلب الأسواق.. وهذا موعدها

استبعاد مصطفى محمد من جائزة أفضل أفريقي بالدوري الفرنسي..وهذا مصير ضمه للمنتخب الأوليمبي

83 جنيهًا| هبوط مستمر في أسعار الدواجن والبيض اليوم 5 إبريل 2024

نفس مصير شقيقه.. تفاصيل مثيرة حول وفاة مؤذن مصري قبل الفجر

بينهما محمد صلاح| ليفربول يضحي بـ لاعبين ويقدم عرضًا ضخمًا لهذا النجم

الكهرباء هتقطع في العيد؟| مفاجآت حول جدول تخفيف الأحمال بعد رمضان

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

ترشيحاتنا

علامات ليلة القدر.. ليلةٌ صافيةٌ لا بردٌ فيها ولا حر ولا عواء

الخنافس تغطي شوارع السعودية وتهدد صحة البشر

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة يدين "المجاعة المخزية من صنع الإنسان" في غزة

رينو ستيب واي الرياضية موديل 2016 .. أفضل سعر للمستعمل

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 33.. صور أثارت الجدل لـ جميلة عوض

أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

فيديو

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ