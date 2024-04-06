الرئيس: الشعب المصري بطل ومعلم تحمل الأعباء وواجه التحديات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفاني والاجتهاد ونبتغي وجه الله .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، :" إرادة المصريين نفذت أحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية أساسها العلم والعمل تسعى نحو السلام ".

تابع الرئيس السيسي:" أمتنا قدمت التضحيات الغالية وبينما كنا نواجه الإرهاب بالجيش والشرطة وسواعد أبناء مصر تشق الصخر كي يعلوا البنيان في كل ربوع الوطن ".

وأكمل الرئيس السيسي:" خلصت النوايا من أجل تحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والبناء".

وتابع الرئيس السيسي:" الشعب المصري البطل والمعلم الذي تحمل الأعباء وواجه التحديات"، مضيفا:" أوجه كل تقدير لكل أم مصرية وزوجة وابنة قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيدا كي يهب لنا الأمان ".