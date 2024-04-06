الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور كافة طوائف المجتمع، وذلك حسبما أذاعت قناة "اكسترا نيوز" فى خبر لها.

كان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصري لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.