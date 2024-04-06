تامر أمين لشيرين عبدالوهاب: «توقفي عن الكلام وهتبقي أم كلثوم الثانية»

قال الإعلامي تامر أمين: "شيرين أول ما بطلت تغني وبدأت تهزر مع الناس وتقول كلام غير لائق على المسرح، ثم صدرت حياتها الشخصية ومشكلاتها مع زوجها حسام حبيب أو مشكلاتها المتعلقة بالحالة الذهنية والعصبية، نسينا الغناء وبقينا ندخل في مشاكل شيرين وترينداتها".
وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور، أن تصريحاته عن شيرين كان هدفها تنبيهها وإيفاقها من الأزمات التي تقع بها، متابعا: "مكنش ينفع أقولها برافو يا حبيبتي أنت عظيمة وصوت مصر، لكن لا أنا كان لازم أقولها أنتي موهبة عظيمة بتضيع نفسها وبتسقطتي بشدة وإحنا بنخسرك ومستخسرين صوت وموهبة زي ديه تروح بسبب مشاكل عبيطة زي ديه".
ووجه "أمين" للفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة: "أرجوكي توقفي عن الكلام والفعل والحديث عن حياتك الشخصية، وغني بس، أنتِ لو غنتي بس هتبقي أم كلثوم الثانية".