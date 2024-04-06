تامر أمين لشيرين عبدالوهاب: «توقفي عن الكلام وهتبقي أم كلثوم الثانية»

قال الإعلامي تامر أمين: "شيرين أول ما بطلت تغني وبدأت تهزر مع الناس ‏وتقول كلام غير لائق على المسرح، ثم صدرت حياتها الشخصية ومشكلاتها مع ‏زوجها حسام حبيب أو مشكلاتها المتعلقة بالحالة الذهنية والعصبية، نسينا الغناء ‏وبقينا ندخل في مشاكل شيرين وترينداتها".‏

وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر ‏قناتي النهار والمحور، أن تصريحاته عن شيرين كان هدفها تنبيهها وإيفاقها من الأزمات التي تقع ‏بها، متابعا: "مكنش ينفع أقولها برافو يا حبيبتي أنت عظيمة وصوت مصر، لكن لا ‏أنا كان لازم أقولها أنتي موهبة عظيمة بتضيع نفسها وبتسقطتي بشدة وإحنا ‏بنخسرك ومستخسرين صوت وموهبة زي ديه تروح بسبب مشاكل عبيطة زي ‏ديه".‏

ووجه "أمين" للفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة: "أرجوكي توقفي عن الكلام والفعل ‏والحديث عن حياتك الشخصية، وغني بس، أنتِ لو غنتي بس هتبقي أم كلثوم ‏الثانية".‏

