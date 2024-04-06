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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: مؤمن بأن النجوم لديهم جزء كبير من حياتهم الخاصة مُتاح للعامة

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحاته السابقة حول هجومه على الفنان ‏أحمد ‏سعد بسبب كثرة المشكلات التي تسبب بها جراء الزواج 4 مرات، قائلا: "أنا ‏مؤمن ‏بأن النجوم والشخصيات العامة والفنانين لديهم جزء كبير من حياتهم الخاصة ‏مُتاح ‏ومُباح للعامة وإلا لم يكونوا نجوم".‏

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تامر أمين يتراجع عن هذا التصريح ويعتذر على الهواء.. فيديو

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طلَّق واختفى.. تامر أمين: محدش بيسمع حاجة عن أحمد سعد بعد انفصاله

وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة ‏عبر ‏قناتي النهار والمحور: "الشعرة التي أحرص عليها هي عدم الخوض في ‏تفاصيل ‏البيت الداخلية، فلا اتحدث مثلا عن مشاجرات خاصة بين الرجل وزوجته ‏داخل ‏بيتهم".‏

 

وتابع، أن الأحداث المتعلقة بزواج أو طلاق النجوم من الأمور التي تهم ‏الجمهور ‏في الشارع المصري بدرجة تتجاوز اهتمام الجمهور بأغاني ومهرجات ‏النجوم ‏وحفلاتهم.‏

 

وأكد: "أنا لا اتدخل في تفاصيل الجوازات والعلاقة الحميمة بين الرجل ‏ومراته، ‏فتلك أمور ليس لي علاقة بها".‏

تامر امين

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