تامر أمين: مؤمن بأن النجوم لديهم جزء كبير من حياتهم الخاصة مُتاح للعامة

علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحاته السابقة حول هجومه على الفنان أحمد سعد بسبب كثرة المشكلات التي تسبب بها جراء الزواج 4 مرات، قائلا: "أنا مؤمن بأن النجوم والشخصيات العامة والفنانين لديهم جزء كبير من حياتهم الخاصة مُتاح ومُباح للعامة وإلا لم يكونوا نجوم".
وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور: "الشعرة التي أحرص عليها هي عدم الخوض في تفاصيل البيت الداخلية، فلا اتحدث مثلا عن مشاجرات خاصة بين الرجل وزوجته داخل بيتهم".
وتابع، أن الأحداث المتعلقة بزواج أو طلاق النجوم من الأمور التي تهم الجمهور في الشارع المصري بدرجة تتجاوز اهتمام الجمهور بأغاني ومهرجات النجوم وحفلاتهم.
وأكد: "أنا لا اتدخل في تفاصيل الجوازات والعلاقة الحميمة بين الرجل ومراته، فتلك أمور ليس لي علاقة بها".