تامر أمين: منشور عمرو مصطفى عن الإعلام لم يكن ساخرا لذلك هاجمته

علق الإعلامي تامر أمين، على هجومه الشديد على إحدى منشورات عمرو مصطفى والتي وصف بها الإعلام بـ"المُغيب"، قائلا إنه هاجم عمرو مصطفى؛ لأنه قال الإعلام المغيب، ولم يتحدث عن قلة أو بعضا منه.
وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور، أن منشور عمرو مصطفى لم يكن ساخرا، فهو قليلا جدا ما يقوم بالسخرية، والمعروف عنه أن معظم اشتباكاته ومعاركه “جَدّ” ولديه وجهة نظر ورسالة يريد إيصالها للجميع، لافتا إلى أن هذا الأمر حقه وهو حر به.
وتابع: "لو كان عمرو مصطفى قال إن بعض أو قلة من الإعلاميين المصريين مغيبين؛ مكنتش رديت عليه، لكن هو ذكر الإعلام بشكل عام، وأنا جزء منه، وأنا لست نقيب الإعلاميين لكني واحد من الإعلام الذي يمثلني وأمثله".
وأشار "أمين"، إلى أن المُخالفة للمُعارفة مدرسة موجودة في الإعلام، وفي بعض الأحيان يجب اتباعها.