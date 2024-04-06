تامر أمين: منشور عمرو مصطفى عن الإعلام لم يكن ساخرا لذلك هاجمته

علق الإعلامي تامر أمين، على هجومه الشديد على إحدى منشورات عمرو ‏مصطفى والتي وصف بها الإعلام بـ"المُغيب"، قائلا إنه هاجم عمرو مصطفى؛ لأنه ‏قال الإعلام المغيب، ولم يتحدث عن قلة أو بعضا منه.‏

وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر ‏قناتي النهار والمحور، أن منشور عمرو مصطفى لم يكن ساخرا، فهو قليلا جدا ما ‏يقوم بالسخرية، والمعروف عنه أن معظم اشتباكاته ومعاركه “جَدّ” ولديه وجهة نظر ‏ورسالة يريد إيصالها للجميع، لافتا إلى أن هذا الأمر حقه وهو حر به.‏

وتابع: "لو كان عمرو مصطفى قال إن بعض أو قلة من الإعلاميين المصريين ‏مغيبين؛ مكنتش رديت عليه، لكن هو ذكر الإعلام بشكل عام، وأنا جزء منه، وأنا ‏لست نقيب الإعلاميين لكني واحد من الإعلام الذي يمثلني وأمثله".‏

وأشار "أمين"، إلى أن المُخالفة للمُعارفة مدرسة موجودة في الإعلام، وفي بعض ‏الأحيان يجب اتباعها.‏