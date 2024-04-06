تامر أمين: قرارات أحمد سعد في الارتباط والانفصال اندفاعية وبها استعجال.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن قرارات الفنان أحمد سعد في الارتباط ‏والانفصال ‏تحمل اندفاعا وسرعة واستعجالا بعض الشيء، متعجبا: "حد يطلق علياء ‏بسيوني!، ‏ديه كانت وش السعد عليك".‏

وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة ‏عبر ‏قناتي النهار والمحور: "أنا بتكلم عن علياء كحالة، لكني لا أعرفها نهائيا، ‏ولا ‏أعرف حتى طبيعة شخصيتها لكني أتحدث في العموم".‏

وتابع، أن الفنان أحمد سعد صديقه وأخيه الصغير وليس هناك عيبا في ‏القيام ‏بنصيحته، مضيفا: "أنا مش مصلح اجتماعي عشان أكلمه في التليفون أقوله ‏كده، ‏لكن التحدث أمام الشاشات ديه مهنتي في الإعلام، وهي إني اتكلم في ‏أخبار ‏السياسة وأخبار الفنانين العامة، لكن لما أعمل تليفوناتي كلها شخصية، أطلع ‏أكل ‏لب مع المشاهدين على الهواء؟!!".‏