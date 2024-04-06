تامر أمين: قرارات أحمد سعد في الارتباط والانفصال اندفاعية وبها استعجال.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن قرارات الفنان أحمد سعد في الارتباط والانفصال تحمل اندفاعا وسرعة واستعجالا بعض الشيء، متعجبا: "حد يطلق علياء بسيوني!، ديه كانت وش السعد عليك".
وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور: "أنا بتكلم عن علياء كحالة، لكني لا أعرفها نهائيا، ولا أعرف حتى طبيعة شخصيتها لكني أتحدث في العموم".
وتابع، أن الفنان أحمد سعد صديقه وأخيه الصغير وليس هناك عيبا في القيام بنصيحته، مضيفا: "أنا مش مصلح اجتماعي عشان أكلمه في التليفون أقوله كده، لكن التحدث أمام الشاشات ديه مهنتي في الإعلام، وهي إني اتكلم في أخبار السياسة وأخبار الفنانين العامة، لكن لما أعمل تليفوناتي كلها شخصية، أطلع أكل لب مع المشاهدين على الهواء؟!!".