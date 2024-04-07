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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رحل في أيام مباركة.. رموز سياسية ينعون أحمد فتحي سرور بكلمات مؤثرة|فيديو

اأحمد فتحي سرور
اأحمد فتحي سرور

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا يرصد قيام عدد من الرموز السياسية بنعي أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وذلك في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”.

 

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وقال اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، في التقرير،:"أحمد فتحي سرور رحل عن عالمنا في أيام مباركة، داعيًا الله أن يدخله فسيح جناته".

 

من جانبه قال سامح فهمي وزير البترول الأسبق: "أحمد فتحي سرور كان يعبر عمّا بداخله وكسب حب الناس بشكل كبير، فهو قيمة قانونية كبيرة".

 

ومن جهته، قال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الدكتور أحمد فتحي سرور، له مدرسة بحثية وكان من خيرة الناس خلقًا وعلماً وأدباً وقدم الكثير من العلم الراقي وخدم البلاد طوال فترة عمله.
 

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