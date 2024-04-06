العالم افتقده.. محمد أبو العينين يبكي أثناء نعيه لـ أحمد فتحي سرور

نعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية، قائلا:" البقاء لله والعالم كله افتقد أحمد فتحي سرور".

وبكى النائب محمد أبو العينين أثناء حديثه عن أحمد فتحي سرور، قائلا :"أحمد فتحي سرور كان إنسان امين على وطنه ومهنته “، وذلك في تصريحات للاعلامي أحمد موسى في برنامج ” على مسئوليتي “ المذاع على قناة ” صدى البلد".

وقال أبو العينين:" ربنا يرحم أحمد فتحي سرور ويسكنه فسيح جناته"، مضيفا:" أحمد فتحي سرور تولى اكبر المناصب في مختلف البرلمانات الدولية ".

وأضاف أبو العينين :" أحمد فتحي سرور كان عالما بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكان مثل وقدوة يحتذى بها ".

ومن جانبه نعى الإعلامي أحمد موسى، أحمد فتحي سرور :" رحم الله الدكتور احمد فتحي سرور ، وهذا الرجل خسرته مصر والأمة العربية كلها ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" أحمد فتحي سرور كان له اسما كبيرا في العالم وواحد من أهم المرجعيات في القانون الجنائي ".