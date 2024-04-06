كلنا تحت راية الدولة.. أحمد موسى: شفت النهاردة معارضة في إفطار الأسرة المصرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على حفل إفطار الأسرة المصرية برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الناس كانت جاية حفل الإفطار وهم سعداء ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" أنا شفت النهاردة في حفل الإفطار معارضة وكلنا تحت راية وعلم الدولة المصرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر دولة ديمقراطية بها حريات كثيرة"، مضيفا:" رموز إعلامية وحزبية شاركت في حفل إفطار الأسرة المصرية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد ان قلبه حديد بالله والشعب المصري الذي يواجه الصعاب ".