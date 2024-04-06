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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كلنا تحت راية الدولة.. أحمد موسى: شفت النهاردة معارضة في إفطار الأسرة المصرية

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على حفل إفطار الأسرة المصرية برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى  في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الناس كانت جاية حفل الإفطار وهم سعداء ".

 

وتابع الإعلامي احمد موسى :"  أنا شفت النهاردة في حفل الإفطار معارضة وكلنا تحت راية وعلم الدولة المصرية ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  مصر دولة ديمقراطية بها حريات كثيرة"، مضيفا:" رموز إعلامية وحزبية شاركت في حفل إفطار الأسرة المصرية ".

 

ولفت الإعلامي أحمد  موسى :"  الرئيس السيسي أكد ان قلبه حديد بالله والشعب المصري الذي يواجه الصعاب ".

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