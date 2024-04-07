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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

ماذا تفعل إذا ضاعت سيارتك؟.. ضع المفتاح على ذقنك واعثر عليها

مفتاح سيارة
مفتاح سيارة

توصلت دراسة حديثة إلى تقنية فريدة تساهم في تسهيل عملية إيجاد السيارة في حال فقدانها داخل موقف سيارات أو مكان مزدحم. 

وتقوم هذه التقنية بتوظيف الحركات الطبيعية للجسم لتعزيز نطاق إشارة استرجاع السيارة.

وفقًا للدراسة، يتمثل المفتاح في هذه التقنية في وضعه على الذقن، حيث يتم استخدام السوائل الموجودة في رأس الإنسان كوسيط موصل لتحسين جودة الإشارة. 

يعتقد الباحثون أن هذه الطريقة قد تزيد من مدى إشارة استرجاع السيارة بشكل كبير.

وتهدف هذه التقنية إلى توفير حلاً بسيطًا وفعّالًا للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في العثور على سياراتهم في أماكن مزدحمة أو غير مأهولة. 

وفي حالة عدم القدرة على العثور على المفتاح نفسه، يمكن استخدام سلسلة مفاتيح السيارة على الذقن بنفس الطريقة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه التقنية أيضًا وسيلة فعّالة للحد من فقدان المفاتيح أو سرقتها، مما يساهم في تعزيز الأمان لدى مالكي السيارات.

سيارة مفتاح السيارة سيارات مفقودة

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