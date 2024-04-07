ذقت المر.. دياب: كنت عاوز أقتل الفقر ودخلت الفن صدفة وهذا ما فعلته بأول أجر

حل المطرب والفنان محمد دياب ضيفا على برنامج “ع المسرح” المذاع عبر قناة "الحياة" تقديم الاعلامية منى عبد الوهاب وتحدث عن طفولته واول أجر تقاضاه وعلاقته بنصر محروس.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز التصريحات:

الأسرائيليين

دياب: شرف ليا تقديم عمل فني عكنن على الإسرائيليين



وكشف دياب عن علاقته بالمنتج الكبير نصر محروس قائلا:" عمره ماقدم فن رديء وعلاقتى بيه مقدسة و أغلب ما قدمه فى بدايته كان من إنتاج المنتج نصر محروس الذى قدم العديد من النجوم الكبار الذي اعتبرهم اهم منه منى شخصيا".



ونفى الفنان دياب انه رفع قضية على نصر محروس، مؤكدا أن الخلاف الذي حدث بعد 13 عاما من التعاون تم حله وديا.

وعن انتقاد الصحافة الاسرائيلية لمسلسل مليحه الذي يشارك فيه الفنان محمد دياب قال: شرف لي أني أشارك في حاجة تعكنن على الاسرائيليين".



صعبت عليا نفسي وعيطت كتير.. محمد دياب يحكي موقفًا مؤثرًا في حياته|فيديو

وعن بعض المواقف المؤسفة التى تعرض لها فى حياته الشخصية قال دياب إنه فى إحدى المرات تم طلبه للمشاركة فى مسابقة غنائية فى مسرح الجلاء.



وتابع قائلاً: "وقتها كان عندى 17 وروحت كل العيال اللى كانت بتغنى صوتها كان وحش اوى لكن كل الحاضرين واللجنة كانوا بيصقفوا ليهم أوى واما انا غنيت محدش صقف، اتضح أنهم كانوا قرايب وصعبت عليا نفسي وقعدت أعيط عياط هستيري".

الفنان دياب: مكنتش لاقي آكل ولا ألبس.. وكنت عاوز أقتل الفقر





واشار دياب إلى أن حياته الشخصية في الطفولة، كانت فى غاية الصعوبة قائلا:" ذُقت مر الفقر والعوز، كنت ببقى محتاج أكل ومش لاقي، وبردان ومعنديش چاكيت ألبسه".



وتابع الفنان محمد دياب قائلا:"أنا من إمبابة، والفقر كان الشبح اللي بيطاردني، وعاوز أقتله".

وعن والدته قال دياب: “علمتنى الصبر، وكنت عاوز أنجح بأي طريقة؛ عشانها كان نفسي أعوضها”.

دياب : أول غنوة ليا خدت عليها 45 جنيه وكلت بيها مع صحابي



وكشف الفنان محمد دياب، عن أول أجر حصل عليه نظير غنائه، وماذا فعل به قائلا:"أنه بدأ الغناء فى سن ال16 عام وأول أجر حصل عليه كان 45 جنيه كانت نظيره غناءه فى فرح".



وتابع محمد دياب قائلا:" ال 45 جنيه كانت كبيره أوى فى الوقت دا وروحت كلت بيها أنا وصحابى".

وأوضح الفنان دياب أنه لم يكن يخطط أن يكون مطربا أو فنانا ودخل المجال عن طريق الصدفة.

دياب: أمشى عدل يحتار عدوك فيك

وكشف الفنان محمد دياب عن ما تعلمه من طفولته، وما زال مؤثرا فيه حتى وقته الحالي قائلا: "اللي تعلمته في طفولتي؛ امشي في طريقك عدل يحتار عدوك فيك".

وأضاف المطرب دياب أنه تعلم من مشواره في العمل منذ الصغر، أن من زرع حصد، وأن الصبر والاجتهاد هما مفتاح النجاح.



وأكد دياب أنه لا يبكي على اللبن المسكوب مطلقا، معقبا: "أوقات كنت بزعل على أغنية أو عمل كنت مترشح ليه ولم أشارك، فالأغنية بتفشل، والعمل بيفشل، فبقيت مؤدب ومش بزعل".