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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إلحق قبل ما يغلي.. خصم سامسونج Galaxy S24 Ultra يصل 7100 جنيه

Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra

تواصل شركة سامسونج Samsung، تقديم عروض مغرية على أجهزتها الرائدة من سلسلة Galaxy S24.

وينطبق العرض الترويجي الأخير على الطراز الرائد Galaxy S24 Ultra، حيث يتوفر بـ ألوانه الحصرية عبر الإنترنت بخصم خاص.

وفي الوقت الحالي، يتوفر اثنان من الألوان الحصرية لهاتف Galaxy S24 Ultra، وهما التيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الأخضر بخصم إضافي قدره 150 دولارا (أي ما يعادل 7.100 جنيها مصريا)، وينطبق العرض على كل من خيارات التخزين بسعة 256 و512 جيجابايت.

 

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سعر سامسونج Galaxy S24 Ultra

ويتوفر Galaxy S24 Ultra، بالألوان الحصرية للبيع عبر موقع سامسونج الرسمي على الإنترنت مقابل سعر 1150 دولار (أي ما يعادل 54.420 جنيها مصريا) للنسخة بسعة 256 جيجابايت.

سعر سامسونج Galaxy S24 Ultra

وفي العادة تصدر سامسونج هواتفها الذكية الرائدة بألوان قياسية متاحة على نطاق واسع، إلى جانب بعض خيارات الألوان الفريدة المتوفرة حصريا على موقع الشركة الإلكتروني.

وبالنسبة لمواصفاته، زودت سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.80 بوصة، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة، بدقة 1440 × 3088 بكسل.

ويتم تشغيل هاتف Galaxy S24 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 3، المصنع بدقة 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميجابكسل رئيسية (واسعة)، مصحوبة بعدسة (تليفوتوغرافي) بدقة 50 ميجابكسل، مع (كاميرا مقربة) بدقة 10 ميجابكسل، (زاوية واسعة جدا) بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra على كاميرا إمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Galaxy S24 Ultra، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، ولاسلكي بقدرة 15 وات ولاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات، ويعمل بواجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.

Galaxy S24 Ultra
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