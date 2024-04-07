3195 جنيها للجرام.. ماذا حدث فى أسعار الذهب اليوم؟

يسعى العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة وأيضا المستثمرين إلى متابعة جميع مستجدات أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم، حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.



كما يتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية، خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي، كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق، كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين.



أسعار الذهب اليوم الأحد

وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

- سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3651 جنيهًا.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3195 جنيها.

- كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2738 جنيهًا.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 25560 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع لتحقق مستوى قياسيا جديدا بفضل عدة عوامل، منها رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وعمليات الشراء بدافع المضاربة ومشتريات البنوك المركزية، وذلك على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة في مارس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.7 بالمائة، مسجلا 2329.75 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2330.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد المعدن الأصفر بأكثر من أربعة بالمائة منذ بداية الأسبوع، وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمائة عند التسوية إلى 2345.4 دولار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك لن يتعجل في خفض تكاليف الاقتراض بعد أن أبقى سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمائة و5.50 بالمائة الشهر الماضي.

ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة بنحو 59 بالمائة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو، ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.