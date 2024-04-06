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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع 70 جنيها في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم السبت مقدار 70 جنيها جديدة في الجرام الواحد علي مستوى الأعيرة الذهبية  المختلفة وبالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وسجل سعر الذهب من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3140 جنيها للبيع و 3160 جنيها للشراء 

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وبلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 3588 جنيها للبيع و 3611 جنيها للشراء 

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2691 جنيها للبيع و 2708 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2099 جنيها للبيع و 2112 جنيه للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2329 دولارا للبيع و 2330 دولارا للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.28 ألف جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، إلى مستوى قياسي جديد، بسبب عدد من العوامل من بينها رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية، والمشتريات للمضاربة ومشتريات البنوك المركزية، على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر مارس.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2324.15 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2344.50 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الذهب أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند التسوية 1.6% إلى 2345.4 دولار للأونصة، بعد أن لامست 2350 دولاراً، لترتفع خلال الأسبوع بنسبة 4.8%.

وقال كبير استراتيجي السوق في شركة Blue Line Futures الأميركية، فيليب سترايبل، إن هناك الكثير من تدفقات رأس المال، والجميع يلاحقون ارتفاع السوق، مما يساعد أسعار الذهب، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية القوية والشراء للمضاربة

في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة العمل الأميركية، في تقرير التوظيف، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 200 ألف وظيفة في المتوسط، مع تقديرات تتراوح بين 150 ألفاً إلى 250 ألفاً.

وأكد رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء 3 أبريل، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض تكاليف الاقتراض بعد ترك معدل الفائدة دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25% و5.50% في اجتماع الشهر الماضي.

ويتوقع المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 59% تقريباً بأن يخفض بالفدرالي معدلات الفائدة في يونيو.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 27.30 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 925.15 دولار. وكلاهما على طريق تحقيق ارتفاع أسبوعي.

 

وهبط البلاديوم 1.7% إلى 1003.50 دولار للأونصة، ويتجه صوب تراجع أسبوعي.

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