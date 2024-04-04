عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 4 - 4 - 2024 في رمضان

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في رمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 4 - 4 - 2024  في رمضان 

 

عيار 24 بيع 3,520 جنيها شراء 3,543 جنيها 


عيار 22 بيع 3,227 جنيها  شراء 3,248 جنيها 


عيار 21 بيع 3,080 جنيها  شراء 3,100 جنيه 


عيار 18 بيع 2,640 جنيها  شراء 2,657 جنيها 


عيار 14 بيع 2,053 جنيها  شراء 2,067 جنيها 


عيار 12 بيع 1,760 جنيها  شراء 1,771 جنيها 


الاونصة بيع 109,472  جنيها شراء 110,183 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 24,640  جنيها شراء 24,800 جنيه


الكيلو بيع 3,520,000 جنيها  شراء 3,542,857 جنيها 

 

الذهب 

سعر الذهب اليوم 2 - 4 - 2024  في رمضان 

 

عيار 24 بيع 3,497 جنيها  شراء 3,531 جنيها 


عيار 22 بيع 3,206 جنيها  شراء 3,237 جنيها 


عيار 21 بيع 3,060 جنيها  شراء 3,090 جنيها 


عيار 18 بيع 2,623 جنيها  شراء 2,649 جنيها 


عيار 14 بيع 2,040 جنيها  شراء 2,060 جنيها 


عيار 12 بيع 1,749 جنيها  شراء 1,766 جنيها 


الاونصة بيع 108,761 جنيها  شراء 109,827 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 24,480 جنيها  شراء 24,720 جنيها 


الكيلو بيع 3,497,143 جنيها  شراء 3,531,429 جنيها 
 

 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب أسعار الذهب في رمضان أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب بالمصنعية سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

قرار شديد جدا.. تعليق صادم من خالد الغندور على تصاعد أزمة الشحات والشيبي

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

موضوعات متعلقة

كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين

فرص عمل خالية للشباب في المحافظات.. إلحق قدّم

الوظائف المطلوبة للمصريين بالكويت

سعر الذهب اليوم 3 - 4 - 2024 في رمضان

كيفية عمل فيش جنائي لتأشيرة العمل بدولة الكويت

شروط التقديم في وظائف العمل الخالية بمحافظتي القاهرة والجيزة

بـ 100 دولار.. كيفية الحصول على تأشيرة عمل بالكويت

استقرار أسعار الذهب اليوم 2-4-2024

ترشيحاتنا

بث مباشر .. صلاة العشاء والتراويح ليلة 26 رمضان بالجامع الأزهر

نصر أبو الحسن: الإسماعيلي نجح في رفع إيقاف القيد..ولدينا 5 قضايا أخرى

السفير التركي بالقاهرة: الرئيس السيسي يزور أنقرة خلال الفترة المقبلة

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

مصر تؤكد التزامها الدائم بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة

لسكان التجمع.. الداخلية تغلق طريق المحاجر لمدة 3 أشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 10.. وليد فواز يحرق دكان ياسر جلال يوم زفافه

تعالج الإجهاد والضعف.. اكتشف فوائد وأضرار حبوب الخميرة

تسالى العيد.. فوائد الترمس تفوق التوقع ويقي من أخطر الأمراض

ضلمة في عز النهار.. ظواهر غريبة تحدث أثناء الكسوف القادم

فيديو

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

هل تستمر الموجة الحارة في العيد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ