خوفًا من ردنا|مستشار المرشد الإيراني: السفارات الإسرائيلية حول العالم لم تعد آمنة

كشف مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، أن الكيان الصهيوني أغلق 27 سفارة له في المنطقة خوفاً من رد طهران.

وحسب وكالة “فارس” الإيرانية، أوضح صفوي، اليوم الأحد، أن السفارات الإسرائيلية حول العالم لم تعد آمنة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال في وقت سابق إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنهت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور ضد إيران، وذلك على خلفية حالة التأهب القصوى والخوف من الرد الإيراني بعد اغتيال المسئول الإيراني الكبير في هجوم القنصلية الإيرانية بدمشق.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن جالانت أجرى تقييما للوضع العملياتي، مع رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء عوديد باسيوك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي مرتين خلال اليوم الأحد، حسبما ذكرت مراسلة صحيفة “معاريف” آنا بارسكي.

وبحسب الجدول الزمني، سيجتمع المجلس صباح اليوم لمناقشة تحضيرات الوفد الإسرائيلي المتوقع مغادرته للمباحثات في القاهرة، مع توسيع صلاحيات الوفد المفاوض على جدول الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يجتمع مجلس الحرب مرة أخرى مساء اليوم، الأحد، لإجراء مراجعة أمنية وتقييم الوضع.