جولة مفاجئة لوكيل تعليم مطروح بالمدرسة النووية في الضبعة

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال جولة ميدانية مفاجئة المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة لمتابعة سير العملية التعليمية بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.



وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية والحجرات التعليمية بأقسام المدرسة الثلاث (كهرباء/ الكترونيات / ميكانيكا) موجها تامر لطفي مدير المدرسة بالالتزام الكامل بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي فورا تجاه الطلاب المخالفين.

وأجري شحاتة حديثا مع الطلاب اطمأن من خلاله علي انتظام العملية التعليمية وجودة الوجبات الغذائية وكفايتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية، وأكد لهم أن الانضباط وتقدير المسئولية والحرص على طلب العلم عوامل رئيسية لتحقيق طموحاتهم في المستقبل.

وأكد مدير المديرية لإدارة المدرسة النووية، على ضرورة بذل كافة الجهود وتقدير المسئولية الملقاة عليهم لتطوير منظومة التعليم إداريا وتربويا وتفعيل منظومة التدريب العملي بالمعامل والورش.

وفي ختام الجولة المفاجئة

أكد شحاتة أن ذلك الصرح التعليمي يضم صفوة من الطلاب المتفوقين ويعد أول المؤسسات التربوية في المجال النووي في مصر والشرق الأوسط لتعليم وتدريب الطلاب على أساسيات التعامل مع الطاقة النووية.