محمد صلاح يحرز التعادل لليفربول أمام مانشستر يونايتد

أحرز محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 83 من المباراة التي تقام حاليًا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح النتيجة التعادل 2-2.

يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، خلفًا لأرسنال المتصدر برصيد 71 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

ليفربول يسعى للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في ظل المنافسة الشرسة مع أرسنال ومانشستر سيتي، بينما يسعى مانشستر يونايتد لتعويض الخسارة الأخيرة وتحقيق الانتصار في المباراة الحالية.