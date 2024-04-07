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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول لتعادل مثير مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 والتي جمعت بينهما  على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل الثانى في شباك نظيره مانشستر يونايتد عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 83 من زمن المباراة.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:


رفع ليفربول رصيده إلى 71 نقطة بالتساوي مع آرسنال المتصدر بفارق الأهداف، وتعتبر تلك النتيجة في مصلحة الجانرز في ظل الصراع على اللقب.

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

 

 

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