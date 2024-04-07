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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسرائيل تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية والرئيس السيسي يحذر من خطر قادم.. أحمد موسى يكشف مفاجأة| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن استقبال الرئيس السيسي، لـ ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس أكد أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة، ويجب أن يكون هناك وعيا تجاه القضية، وذلك خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، ولقائه ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

وأضاف: " دخول القوات الإسرائيلية رفح الفلسطينية سيكون هناك شهداء غير مسبوقة ومذبحة ومجزرة كبيرة، ما يضع الدولة في حالة تأهب واستعداد مبكر، وهذا ما يحذر منه الرئيس السيسي منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، بعدم دخول إسرائيل رفح الفلسطينية".

وأشار إلى أن: "هناك مباحثات تتم في القاهرة حاليا، ومصر مستضيفه مباحثات مع الأمريكان وقطر ووفد من حماس ووفد من تل أبيب".

وأضاف: "هناك آراء حول وقف إطلاق نار في أيام العيد.. ونتنياهو يرفض وقف إطلاق النار إلا بتحقيق أهدافه في غزة".

وأوضح: الأيام المقبلة تستعد فيها إسرائيل لاجتياح رفح، وهناك نحو1.5 مليون فلسطيني، لكن ماذا قد يحدث حال حدوث ذلك؟". 

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