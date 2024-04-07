إسرائيل تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية والرئيس السيسي يحذر من خطر قادم.. أحمد موسى يكشف مفاجأة| فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن استقبال الرئيس السيسي، لـ ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس أكد أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة، ويجب أن يكون هناك وعيا تجاه القضية، وذلك خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، ولقائه ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

وأضاف: " دخول القوات الإسرائيلية رفح الفلسطينية سيكون هناك شهداء غير مسبوقة ومذبحة ومجزرة كبيرة، ما يضع الدولة في حالة تأهب واستعداد مبكر، وهذا ما يحذر منه الرئيس السيسي منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، بعدم دخول إسرائيل رفح الفلسطينية".

وأشار إلى أن: "هناك مباحثات تتم في القاهرة حاليا، ومصر مستضيفه مباحثات مع الأمريكان وقطر ووفد من حماس ووفد من تل أبيب".

وأضاف: "هناك آراء حول وقف إطلاق نار في أيام العيد.. ونتنياهو يرفض وقف إطلاق النار إلا بتحقيق أهدافه في غزة".

وأوضح: الأيام المقبلة تستعد فيها إسرائيل لاجتياح رفح، وهناك نحو1.5 مليون فلسطيني، لكن ماذا قد يحدث حال حدوث ذلك؟".