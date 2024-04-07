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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب يفتتح ملعب نادي سيدي بشر الرياضي عقب تجديده

افتتاح ملعب نادي
افتتاح ملعب نادي سيدي بشر الرياضي


افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء محمد الشريف،محافظ الاسكندرية، مساء اليوم الأحد، تجديدات ملعب نادى سيدى بشر، فى الاسكندرية، مساء اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة والكابتن طاهر ابوزيد وزير الشباب والرياضة الاسبق، وكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وابراهيم حسن مدير المنتخب.

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حضر الافتتاح نجوم الأهلي والزمالك كابتن طارق يحي ومعتز إينو وأحمد عادل ومحمد عمارة وعبدالستار صبري وأسامة نبيه وهادي خشبة وياسر  ريان وامير عبدالحميد، ولفيف من رؤساء اندية الإسكندرية، وقيادات المجتمع السكندري.
تأتي إعادة افتتاح الملعب، بعد الأزمة التى حدثت خلال الأيام الماضية، بسبب صدور حكم قضائي بتسليم الأرض لمالكها وإنهاء العلاقة الإيجارية للنادى.
وعقب ذلك اصدر محافظ الاسكندرية، قرارا رقم 136 لسنة 2024، بالاستيلاء المؤقت على الملعب لصالح النادى لحين إجراءات نزع الملكية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة  ملعب سيدي بشر من أقدم ملاعب كرة القدم الخماسية والذي يعود تاريخ إنشائه إلى حوالى 60 عاماً، حيث جرى بنائه وتصميمه فى ستينيات القرن الماضي. 
وأكدت الشريف استكمال الملعب وفرشه بالنجيل الصناعي ووضع القوائم الحديدية للمرمى وشبك حراسة المرمى وبوابات حديد وتزويده بكشافات الإضاءة الليلة لممارسة الألعاب الرياضية تحت الأضواء الكاشفة للفرق واللاعبين.

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الاسكندرية الأهلي والزمالك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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