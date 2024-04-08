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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| أمير كرارة يتحدث عن بيت الرفاعي.. وتصريحات نارية من هالة صدقي

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أمير كرارة :

 

 

محمد علي رزق: غادة عبد الرازق شخصية عظيمة ومحبة للجميع |خاص

 

أعرب الفنان محمد علي رزق، عن سعادته بمشاركة الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب" الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

هاني شاكر وعمر خيرت.. تعرف عل جدول حفلات الأوبرا بعد العيد

 

تواصل الثقافة المصرية فعالياتها الإبداعية حيث تشهد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطا فنيا مكثفا عقب انتهاء عيد الفطر المبارك وتستمر فعاليات موسمها الفني 2023-2024 خلال شهر ابريل علي كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

 

أمير كرارة لصدى البلد: تحديت نفسي في بيت الرفاعي وأتقبّل كل التعليقات الإيجابية أو السلبية| حوار

 

واحد من النجوم الذين وضعوا بصمة لأنفسهم في كل موسم رمضاني يشارك به كبطل، حيث حقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة.

 

 

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

 

أطلقت الفنانة هالة صدقى عديد من  التصريحات النارية والأسرار التى كشفت عنها خلال برنامج بودكاست بيج تايم مع الاعلامى عمرو أديب ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه التصريحات.

 

 

 

 

أمير كرارة

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