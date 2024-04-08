أخبار الفن| أمير كرارة يتحدث عن بيت الرفاعي.. وتصريحات نارية من هالة صدقي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أمير كرارة :

أعرب الفنان محمد علي رزق، عن سعادته بمشاركة الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب" الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

تواصل الثقافة المصرية فعالياتها الإبداعية حيث تشهد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطا فنيا مكثفا عقب انتهاء عيد الفطر المبارك وتستمر فعاليات موسمها الفني 2023-2024 خلال شهر ابريل علي كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

واحد من النجوم الذين وضعوا بصمة لأنفسهم في كل موسم رمضاني يشارك به كبطل، حيث حقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة.

أطلقت الفنانة هالة صدقى عديد من التصريحات النارية والأسرار التى كشفت عنها خلال برنامج بودكاست بيج تايم مع الاعلامى عمرو أديب ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه التصريحات.