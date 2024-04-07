محمد علي رزق: غادة عبد الرازق شخصية عظيمة ومحبة للجميع |خاص

أعرب الفنان محمد علي رزق، عن سعادته بمشاركة الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب" الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقال محمد علي رزق فى تصريح خاص لموقع "صدي البلد" ، إنه سعيد بالعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق، وأن هذا التعاون يعتبر الأول بينهما لأن التجربة السابقة كانت بفيلم "حرب كارموز" لكنه لم يتقابل معها وجها لوجه ضمن المشاهد .

واستكمل محمد علي رزق حديثه ، قائلا: الفنانة غادة عبد الرازق شخصية عظيمة ومحبة للجميع بشكل قوي وتحب أن تشاهد الجميع فى أفضل شكل وأداء قوي وتعطي طاقة إيجابية للجميع فى الكواليس.

وعلى صعيد متصل، قال الفنان محمد علي رزق فى إن نجاحه فى تجسيد شخصية مصطفي ضرغام صاحب إعاقة ضمن أحداث مسلسل “صيد العقارب” يرجع أنه بالفعل يعرف العديد من الأصدقاء من أصحاب ذوي الهمم ، وأنه أستعان بالعديد من الفيديوهات لهذه الحالات ليعرف مراحل المرض بالتفاصيل حتى أستطاع أن يجسد الدور بتفوق.

وأضاف قائلًا: أنه كان يذاكر الشخصية يوميًا ويتدرب علي أدائه لمدة 3 ساعات ، وكان يتناقش دائمصا مع السيناريست باهر دويدار لأنه فى الأصل طبيب بشري وعلى علم بالمرض.

ومسلسل " صيد العقارب"يشارك فى ماراثون رمضان 2024 ويعرض على شاشات المتحدة،وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

ومسلسل “صيد العقارب” من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطى، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مى القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتى، ريم المصرى، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.