هاني شاكر وعمر خيرت.. تعرف عل جدول حفلات الأوبرا بعد العيد

تواصل الثقافة المصرية فعالياتها الإبداعية حيث تشهد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطا فنيا مكثفا عقب انتهاء عيد الفطر المبارك وتستمر فعاليات موسمها الفني 2023-2024 خلال شهر ابريل علي كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

فعلى المسرح الكبير تقدم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة عرض اوبرا كارمن الذي وضع موسيقاه الفرنسي جورج بيزيه قيادة المايسترو نادر عباسي ومن اخراج حازم طايل وتصميم الديكور محمد عبد الرازق والإضاءة لياسر شعلان ، مدرب الكورال مينا حنا وتصميم رقصات ارمينيا كامل وذلك أيام الخميس والجمعة، الأحد 18، 19، 21 إبريل ، كما يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلين الاول بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا السبت 20 إبريل ، والثانى بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازف البيانو سيف الدين شريف مع كورال أكابيلا السبت 27 إبريل، كذلك يلتقى الموسيقار عمر خيرت بجمهوره ليلتين متتاليتين الثلاثاء والاربعاء 23، 24 إبريل ، وتقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلا الخميس 25 إبريل ، كما تحتفل الاوبرا بعيد تحرير سيناء من خلال الواعدين بمركز تنمية المواهب الجمعة 26 إبريل، وتتوالى سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا بحفل للنجم علي الحجار يقام الأحد 28 إبريل، وبمناسبة أعياد الربيع يحيي النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي حفلا الإثنين 29 أبريل ، إضافة إلى حفل لأوركسترا أوبرا القاهرة الثلاثاء 30 أبريل .

ويستقبل المسرح الصغير حفلا للفنان حازم شاهين وفرقته الخميس 18 إبريل ، كما تحيى فرقة سداسي شرارة حفلا الجمعة 19 إبريل ، وتقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة بإشراف عازف الفيولينة محمود عثمان حفلا الأحد 21 أبريل ،ويقام حفل لفرقة موازييك للفنون بقيادة محمد شرارة الثلاثاء 23 ابريل ، وتتواصل فعاليات النشاط الثقافي والفكرى بلقاء لنادى السينما الأربعاء 24 أبريل ، كما يقدم عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم حفلا السبت 27 أبريل ، وتقدم فرفة كايرو كلاسيكال انسامبل بقيادة وسام احمد امسية موسيقية الاثنين 29 ابريل ويحيى عازف البيانو مصطفى جرانة حفلا الثلاثاء 30 أبريل .

ويستضيف المسرح المكشوف حفلات لكل من فرقة جلاس اونيون الاربعاء 19 ابريل ، ماركو ممدوح الخميس 25 أبريل ، إيهاب عز الدين الجمعة 26 أبريل ، الموسيقار فتحى سلامة الأحد 28 أبريل .

ويحتضن مسرح الجمهورية عدة عروض مميزة هى موسيقي الريبيتيكو ( اليونان ) الاثنين 15 ابريل ، مسرحيات موسيقية ( نيفين علوبه ) الجمعة 19 ابريل ، مركز تنمية المواهب الاحد 21 ابريل ، عرض ريا وسكينة لفرقة فرسان الشرق للتراث ايام الخميس ، الجمعة والسبت 25 ،26، 27 إبريل .

وعلي مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلا الجمعة 19 أبريل ، كما تتواصل سلسلة كلثوميات مساء الأحد 21 أبريل ، الى جانب أمسية ثقافية تقام مساء السبت 27 أبريل .

ويستمتع جمهور مدينة الثغر بمجموعة من السهرات الثقافية والفنية المتنوعة التى تقام على مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " هى صالون اوبرا الاسكندرية الثقافي الأثنين 15 أبريل ، فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربي الخميس 18 أبريل ، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم السبت 20 أبريل ، بالإضافة إلى ليلتين ضمن الاحتفال بعيد تحرير سيناء لمركز تنمية المواهب الثلاثاء والأربعاء 23 ، 24 أبريل ، أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية الجمعة 26 أبريل ، ولقاء لنادي السينما السبت 27 إبريل .



ويقام على مسرح أوبرا دمنهور أمسية ثقافية الأثنين 22 أبريل ، كما يقدم اوركسترا النور والامل حفلا الجمعة 26 أبريل ، الى جانب حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الأحد 28 أبريل .