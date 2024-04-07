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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

هالة صدقى
هالة صدقى

أطلقت الفنانة هالة صدقى عديد من  التصريحات النارية والأسرار التى كشفت عنها خلال برنامج بودكاست بيج تايم مع الاعلامى عمرو أديب ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه التصريحات.

وقالت هالة صدقى : أول قصة حب كانت مع شاب معايا في النادي، كانت قصة حلوة وأنا كنت صغيرة وجه اتقدملي لكن طبعا منفعش لاختلاف الديانة وحبيته لكن كان صعب المجتمع بتاعنا أنا وهو مكنش ينفع، كان بيجي يعدي تحت العمارة ويقف وأنا قاعدة في البلكونة بذاكر عشان يشوفني، هو كان رياضي وأنا رياضية وكان الفرق بتقعد مع بعض في النادي واتعرفنا.

وتذكرت هالة صدقي حكاية أخرى عن حبيب مجهول قائلة: "كنت وقت الامتحانات أصحى أقعد أذاكر الصبح بدري في البلكونة، وكان في عمارات جنبي ألاقي نور البلكونة مفتوح ناس تانية بتذاكر، وكان في راجل كبير في الدور الرابع قاعد هو كمان، كان بيجيلي جوابات غرامية بيحطها في البوسطة وأنا مش عارفة من مين، كلها ليه بتصحي بدري أوي كده الدنيا برد عليكي، بعدها اكتشفت أنه ده جد صاحبتي اللي بيبقى قاعد في البلكونة، وبعدها مات جاله نزلة برد لأنه كان بيقعد الصبح بدري في البلكونة".

وعن تربية أولادها قالت هالة صدقى : "بالرغم إني كنت ضد أمي وأنها متبقاش معايا على طول، تحولت بقيت زي أمي ومع أولادي في كل حاجة، ودا لازم لأن هما داخلين على سن المراهقة ودا صعب لكن أنا مصاحباهم ومفتحة عيني كويس".

وأضافت هالة صدقي: "أهم حاجة بالنسبة ليا الرياضة أنا بطحنهم رياضة، بتطلع طاقة وبتشغل تفكيرهم، ابني دلوقتي كابتن فريق باريس سان جيرمان للناشئين وسافر فرنسا وإيطاليا، وبنتي أخدت أحسن رياضية على مستوى الشرق الأوسط 3 سنين، وهو هداف الدوري الفرنسي على مستوى الناشئين وهما 14 سنة والاتنين بيلعبوا كرة البنت والولد، أنا حاولت أخليهم يلعبوا سباحة زيي لكن محبوهاش بسبب المدرب".

وتحدثت الفنانة هالة صدقي عن فيلم «هي فوضي» الذي تعاونت فيه مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وأشارت إلى أنه بكى بسبب إحدى مشاهدها في العمل.

وقالت هالة صدقي خلال لقائها مع الإعلامي : "الله يرحمه يوسف شاهين، عملت مشهد معاه في فيلم هي فوضي وبعد انتهاء المشهد الناس كلها قامت بالتصفيق لي.

وأضافت: يوسف شاهين بعد المشهد وجالي والدموع في عينيه، وقالي انتي محمود مليجي الستات، في اللحظة دي انا اعتبرت انى اخدت دكتوراه في التمثيل.

وعن إمكانية اعتزالها التمثيل قالت هالة صدقى : مدية نفسي 3 أو 4 سنين شغل بالكتير وعايزة أتقاعد بعد كده، لأني بشتغل من وأنا عندي 18 سنة فأنا ماستمتعتش بحياتي، محتاجة أستمتع.

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