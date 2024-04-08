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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 قبل العيد

الذهب
الذهب

يمتلئ محرك البحث جوجل بالبحث عن سعر الذهب ، إذ شهد تحركا قويا على خلفية قفزة في أسعار أوقية الذهب في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية نتيجة التوترات الجارية على مستوى العالم، لتسجل 2330 دولارا لأول مرة.

وتحرك سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء تحركا ، إذ سجل نحو 3205 جنيهات بعدما تراجع إلى 3080 جنيها، فيما قفز الجنيه الذهب أيضا بنحو 640 جنيها.

الذهب

2800 جنيه 

كما قفز سعر عيار 18، فبعد أن سجل نحو 2614.25 جنيها كأقل سعر للبيع ، سجل اليوم 2747 ليقترب من 2800 جنيه، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

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سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 7-4-2024

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وشهد سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 8-4-2024 ، زيادة في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل الجرام من العيار الأشهر في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي والتي تنعش خزينة الدولة بمليارات الدولارات، وتراجع سعر الدولار.

سعر الذهب الآن 

وقفز الجنيه الذهب خلال ساعات بقوة، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب زيادة ليبدأ من نحو 25640 جنيه اليوم، بعد نحو 25000 جنيه بفارق نحو 640 جنيها، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر : 3662.75 جنيه للشراء و 3628.5 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3205 جنيهات للشراء و 3175 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2747.25 جنيهً للشراء و 2721.5 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاثنين : 2136.75 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين  عيار 24 : 25640 جنيها للشراء و 25400 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويكثر البحث عن سعر مصنعية الذهب، فهو ما يهتم به المسترون وخاصة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 2 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

يكون سعر المصنعية بالمحلات بدءا من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، بينما سعر مصنعية الذهب المستعمل يبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة مقارنة بالأقل في الوزن.

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