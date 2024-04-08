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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: مصرع 3 عناصر لحزب الله في غارة إسرائيلية على قرية السلطانية

حزب الله
حزب الله

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدران أمنيان، أن قائدا ميدانيا في وحدة الرضوان التابعة لـ حزب الله في لبنان قتل مع اثنين آخرين في ضربة إسرائيلية على قرية السلطانية في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله، في وقت متأخر الأحد، أن عضوا في المجموعة من كفركلا، وهي بلدة على الحدود مع إسرائيل، قُتل أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ضرب مواقع لـ حزب الله في كفركلا، بالإضافة إلى منصة إطلاق صواريخ في يارون.

وأعلن حزب الله، في وقت سابق، أسماء 272 عضوا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ بدء المناوشات المسلحة بين الجانبين في يوم 8 أكتوبر الماضي، معظمهم في لبنان وبعضهم أيضا في سوريا. 

وفي لبنان، قُتل 53 عنصرا من قوات حزب الله، وجندي لبناني، وما لا يقل عن 60 مدنياً، منهم 3 صحفيين.

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