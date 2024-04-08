حزب الله يعلن شن 4 هجمات خطيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، يوم الأحد.

وقال حزب الله في لبيان له عبر قناته على تليجرام، إنه شن 4 هجمات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، جاءت الكالتالي:

القطاع الشرقي

قال حزب الله إنه استهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة البقاع.

وأضاف أنه في الساعة 13:45 تم استهداف مربض ‏مستجد لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية.

وتابع: "الساعة 16:10 شن هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على تجمع ‏مستحدث لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وإصابة هدفها ‏بدقة".

وقال إنه تم استهداف أيضا ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، عند الساعة 18:32.