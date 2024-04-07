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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيمتها 10 ملايين دولار.. معلومات عن المسيرة الإسرائيلية التي أسقطها حزب الله

صدى البلد

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن حزب الله اللبناني اعترض أمس طائرة بدون طيار إسرائيلية من انتاج شركة  إلبيت، ردا على الاعتراض، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافا في عمق لبنان.


ووفقا للصحيفة فأن الطائرة بدون طيار التي اعترضها حزب الله أمس هي من طراز "هيرميس 900"، وتبلغ قيمتها نحو عشرة ملايين دولار، وهي طائرة بدون طيار باهظة الثمن وكبيرة الحجم نسبيًا، وهي قادرة على البقاء بشكل متواصل لمدة 30 ساعة في الهواء.

تعد "هيرميس 900" أكبر طائرة بدون طيار لشركة Elbit، وبحسب الصحيفة قد تم بيعها حتى الآن إلى إسرائيل والبرازيل وكولومبيا والمكسيك، وأذربيجان.

حزب الله اللبناني طائرة بدون طيار إسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرميس 900 إسرائيل حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية

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