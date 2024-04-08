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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التلزيق بيضايقني.. أحمد العوضي: أنا رومانسي برجولة

أحمد العوضي
أحمد العوضي

استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع عبر فضائية الحياة، مساء الأحد، النجم الفنان أحمد العوضي، للكشف الكثير عن حياته الخاصة.


وعن رأيه في الحب، تحدث أحمد العوضي، قائلا:" انا مش رومانسي ولكني رومانسي برجولة، وانا مش بطبعي رومانسي، وبحب الرومانسية تبقى ناشفة ومش بحب الرومانسية اللي فيها تلزيق بتضايقني".


وأضاف الفنان أحمد العوضي، أنه :"أنا بني آدم ليا كسري وضعفي.. بس مبحبش أبين إني موجوع لحد أو متضايق وبلبس قناع القوي حتى لو فيا حتة موجوعة".

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن :"لو أنا مش حقيقي الناس ماتصدقنيش، والناس محدش يقدر يضحك عليها، وبتعرف كويس كل واحد ومحتاج تكون حقيقي علشان الناس تصدقك".
 

أحمد العوضى الإعلامية منى عبدالوهاب الفنان احمد العوضي برنامج ع المسرح منى عبدالوهاب

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