أحمد العوضي يفجر مفاجأة عن طلاقه من ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل جديدة عن علاقته بطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرا الى انه حب الرجل للمرأة ليس بضعف.

وأضاف أحمد العوضي، في حوار مع الاعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، أن أصدق حب في حياتي كان ياسمين عبد العزيز، وهي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأني عيشت معاها أيام ومواقف ومراحل".

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن:"هفضل أقول كده على طول لأني مش هعيش اللي عيشته مع ياسمين تاني، أنا بقول كلام ممكن يتاخد عليا بعد كده ولكن دي الحقيقة.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن :"مين قال إن حب الراجل للست ضعف؟ أنت ممكن تبقى ضعيف قدام اللي بتحبها من حبك ليها، أنا ممكن أحسسها بحبي ليها بـ رجولة".





