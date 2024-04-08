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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لاتندم على شرائه.. الإصدار الجديد من لاب توب Blade 18 بإمكانيات خارقة

صدى البلد

إذا كنت تبحث عن لاب توب  بإمكانيات ممتازة يمكنك شراء لاب توب Blade 18 المُخصّص للألعاب والذي أطلقته شركة “ Razer ” وذلك خلال الساعات الماضية ويعد اللاب توب موجه للاعبين المحترفين من محبي الفئة العليا في الأداء. 

وفقا لموقع “  tomshardware ”يأتي الإصدار الجديد من لابتوب توب Blade 18 بثلاث خيارات للشاشة وبحجم شاشة يصل إلى 18 بوصة وبدقّات عرض ومعدلات تحديث مختلفة.

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 تأتي النسخة الأولى من الجهاز مع شاشة بدقة عرض  (2560x1600) ومعدل تحديث 240 هرتز ، أما النسخة الثانية فتأتي بمعدل تحديث  يصل إلى  300 هرتز من فئة Mini-LED. 

أما النسخة الأخيرة فتأتي بشاشة بمعدل تحديث 200 هرتز، ولكن بدقة عرض UHD و دقة عرض 3840x2400. 

يأتي  لابتوب توب Blade 18 بمعالجات Core i9 1398HX أو Core i9 14900HX

أما المعالجات الرسومية فتتراوح من RTX 4060 وحتى RTX 4090.

وتأتي  النسخة الأقوى من اللاب توب مع كارت شاشة RTX 4090، و64GB من الرامات و 4TB من التخزين، معالج الجيل الرابع عشر، ومزود بشاشة بدقة عرض UHD و 200 هرتز، وتتوافر تلك النسخة بسعر 4799 دولار

لابتوب توب Blade 18 شركة “ Razer ” Core i9 1398HX حجم شاشة المعالجات الرسومية

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