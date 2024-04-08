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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 80%.. كعك العيد بالتقسيط وبدون فوائد| اعرف ازاي

كعك العيد بالتقسيط
كعك العيد بالتقسيط وبدون فوائد

يشعر المواطن بارتفاع ملحوظ في أسعار كعك العيد ومشتقاته المختلفة مثل البسكويت والبيتي فور والغريبة، وذلك بنسبة تصل إلى 80% عن سعره في العام الماضي. 

بنوك وشركات 

ونظرًا لشعور الجهات المختلفة بأعباء المواطن، قرر عدد من البنوك التعاون مع بعض المتاجر والشركات المنتجة لكعك العيد ومشتقاته في خطوة جديدة من نوعها لإتاحة الفرصة للمواطن بشراء كعك العيد بالتقسيط.

كما أعلنت هذه البنوك عن السماح للمواطنين بسداد سعر كعك العيد على فترة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد، ومن بين هذه البنوك البنك الأهلي المصري وبنك مصر اللذان أعلنا التقسيط بالتعاون مع تطبيق جوميا.

وكذلك البنك التجاري الدولي CIB الذي أعلن التقسيط مع شركة متخصصة عبر صفات البنك الرسمية على موقع الفيسبوك وإكس.

إلى جانب ذلك، أتاحت بعض الشركات الغذائية المختلفة بالتعاون مع حالًا وفرصة وكونتكت. كما منحت شركة فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرمس القابضة أيضًا فرصة تقسيط كعك العيد من متاجر العبد وتسيباس.

أسعار الكعك بالتقسيط

يعتبر كعك العيد هو السلعة والعادة الشهيرة التي يتبعها المواطنين المصريين للاحتفال بعيد الفطر المبارك. 

ووفقًا للأسعار المعلنة من بعض الشركات التي تتيح فرصة تقسيط كعك العيد، فأسعاره كالتالي:

  • علبة البسكويت 72 قطعة 200 جنيهًا.
  • علبة كعك وبسكويت جوز هند 36 قطعة بسعر 110 جنيهًا.
  • علبة كعك وبسكويت جوز هند 72 قطعة بسعر 200 جنيهًا.
  • علبة كعك وبسكويت كوكيز شيكولاتة بسعر 115 جنيهًا للعبوة 30 قطعة.
  • علبة معمول 20 قطعة بسعر 120 جنيهًا.
  • علبة كعك كوكيز فانيليا 60 قطعة بسعر 210 جنيهًا.

في سياق متصل، أكد علاء عيسى عضو بشعبة الحلويات بالغرفة التجارية أن كعك العيد متوفر بكافة المتاجر في مصر بأسعار مناسبة خاصة مع تراجع الأسعار مؤخرًا بعد قرارات الحكومة والإفراجات الجمركية.

وأوضح مدحت الفيومي رئيس شعبة الحلويات في غرفة الدقهلية التجارية أن سعر كيلو كعك العيد والبسكويت والبيتي فور لموسم عيد الفطر 2024 يبدأ من 125 جنيهًا في المحافظات المختلفة، كما قد يصل السعر إلى 600 جنيهًا للكيلو وفقًا للصنف والطلب والجودة واستخدام المكسرات به.

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