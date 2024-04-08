متحرمش نفسك| كعك العيد متوفر بخصم 30% في هذا المكان

مع اقتراب أول أيام عيد الفطر المبارك، يرغب الجميع في شراء كعك العيد وملحقاته من بسكويت وبيتي فور وغريبة لكن ارتفاع أسعار هذه المنتجات يمنع الكثيرين من الاستمتاع بتقاليد عيد الفطر المبارك وتناول الكعك والبسكويت.

لذلك، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تساند المواطن المصري من خلال طرح منتجات كحك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة تتراوح بين 20% إلى 30% خصم.

وأوضحت الوزارة أن منتجات كحك العيد يتم إعدادها من قبل الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية مشددة على أنها توفر إلى جانب كعك العيد كافة السلع الغذائية والدواجن ومنتجات اللحوم المختلفة.

أسعار كعك العيد

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات كعك العيد المختلفة في المجمعات الاستهلاكية بهذه الأسعار:

علبة كعك سادة كيلو بسعر 150 جنيهًا.

علبة كعك ملبن كيلو بسعر 140 جنيهًا.

علبة كعك مكسرات كيلو بسعر 210 جنيهًا.

علبة بسكويت نشادر كيلو بسعر 150 جنيهًا.

علبة غريبة سادة كيلو بسعر 160 جنيهًا.

علبة غريبة لوز كيلو بسعر 200 جنيهًا.

علبة بيتى فور عادى كيلو بسعر 170 جنيهًا.

علبة بيتى فور لوكس كيلو بسعر 200 جنيهًا.

علبة بيتى فور سابليه كيلو بسعر 200 جنيهًا.

علبة كوكيز كيلو بسعر 170 جنيهًا.

أسعار العلب المشكلة

علبة كعك مشكل وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيهًا.

علبة كعك مشكل وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيهًا.

علبة كعك مشكل كرتون3 كيلو بسعر 480 جنيهًا.

علبة كعك مشكل 4 كيلو بسعر 650 جنيهًا.

علبة كعك مشكل 5 كيلو بسعر 810 جنيهًا.

وضخت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى في وقت سابق ما يصل إلى 35 طن من منتجات كعك العيد بمنافذها وفروعها إلى جانب استمرارها في توفير منتجات القطايف والكنافة بسعر 50 جنيهًا.

إلى جانب ذلك، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة مع صرفها المقررات التموينية لشهر إبريل الجاري، وذلك لحاملي البطاقة التموينية.

هذا بالإضافة إلى ضخ الوزارة كميات تتراوح بين 350 ألف إلى 400 ألف طن من السكر على مدار الشهر الماضي لتلبية احتياجات المواطنين.