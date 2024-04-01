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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كعك وملابس بأسعار مخفضة.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا بالعيد" بالطور

فودة خلال الافتتاح
فودة خلال الافتتاح

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، معرض "أهلاً بالعيد" بالسوق الحضاري بمدينة طور سيناء،  لتوفير السلع الغذائية المخفضة واحتياجات  عيد الفطر المبارك.

وحضر الافتتاح اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، وإبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور،  ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن معرض "أهلًا بالعيد" بمدينة طور سيناء يعد امتداد لمعرض "أهلًا رمضان" الذي ظل قائمًا حتى الآن.

وأشار إلى أنه يضم  أكثر من 25 عارض، بالتعاون بين المحافظة  ممثلة في الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، بهدف توفير كافة احتياجات مواطني المدينة الخاصة بالعيد، إضافة إلى السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

وأكد المحافظ أن جميع منتجات المعرض تخضع لرقابة من قبل مديرية التموين، ومباحث التموين، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، موضحًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على مدار اليوم لتوفير كل ما يحتاج إليه المواطنين سواء كانت سلع غذائية، أو تفير الخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن نسبة التخفيض في احتياجات ولازم عيد الفطر من الملابس تخطت الـ 30 %، بينما بلغت نسبة التخفيض في الكعك 40%، لتكون في مستوى الأسر الأكثر احتياجًا.

ووجه المحافظ بزيادة كمية وأنواع المعروضات، كما قرر خفض 10 جنيهات على كل كيلو من الكعك والبسكويت والبتيفور بكافة أنواعهم.

من جانبه، قال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن المعرض يضم كافة مستلزمات عيد الفطر من كعك، بسكويت، شوكولاتة، تمر، ملابس، أحذية، اكسسوارات، إضافة إلى السلع الغذائية، وجميعهم بأسعار مخفضة.

وأوضح أن سعر كيلو الكعك السادة 100 جنيه بدلًا من 120 جنيه، والبيتيفور 100 جنيه  بدلًا من 150، والكعك المحشي ملبن بـ 120 جنيه بدلًا من 150، والمنين والقراميش والفايش بـ 70 جنيه بدًا من 90، والغربية بـ 120 جنيه بدل 150، وتروحت نسبة التخفيض العامة بهم من 30 حتى 40 %.

وعن نسبة التخفيضات في الملابس، أشار إلى أن أسعار التيشرتات الشبابي موحدة ولا تتجاوز الـ 100 جنيه، وأطقم الأطفال يتراوح سعرها بين 75 حتى 100 جنيه، والكوتشي من 100 حتى 150 جنيه، والبنطلون الجينز أطفالي يبدأ من 70 حتى 100 جنيه، والبنطلون الجينز الشبابي بسعر ثابت 200 جنيه بدلًا من 300 جنيه، وفستان الأطفال بسعر ثابت 250 بدلًا من 300 جنيه، والصندل من 100 جنيه حتى 180 جنيه.

وأكد أن المعرض مستمر حتى ليلة العيد، ويجري متابعته يوميًا للتأكد من إلتزام التجار بنسب التخفيض، و جودة المنتجات المعروضة به.

جنوب سيناء معرض أهلا بالعيد أسعار مخفضة ملابس

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