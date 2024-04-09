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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، حيث شهدت بعض السلع استقرارًا والبعض الآخر تفاوتًا.

أسعار الخضروات والفاكهة

– يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 5 جنيهات

– يتراوح سعر البطاطس من 5 إلي 11 جنيها

– يتراوح سعر البصل من 12 إلى 26 جنيها

– يتراوح سعر الكوسة من  3 إلى 7 جنيها

– يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 إلى 4 جنيهات

 

– يتراوح سعر الفاصوليا من 6 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى9 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان رومي من 15 إلى 18جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 15 إلى 18 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من20 إلى 30 جنيه

– يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى15 جنيها.

أسعار الخضروات

– يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الخيار بلدي 4 من إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر القلقاس من19  إلى21 جنيها.

– يتراوح سعر البطاطا من 5 إلى11  جنيهات

– يتراوح سعر الثوم من 13 إلى 25 جنيه

– يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه

– يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الفاكهة

– يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5إلى 7.50 جنيهات.

– يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 9 إلى 13 جنيهات.

– يتراوح سعر اليوسفي من 3 إلى 12 جنيهات.

– يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

– يتراوح سعر الليمون الحلو من 8 إلى 12 جنيهات.

– يتراوح سعر الليمون بلدي من 13 إلى 19 جنيها.

– يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيه للكيلو 

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