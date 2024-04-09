تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، حيث شهدت بعض السلع استقرارًا والبعض الآخر تفاوتًا.
أسعار الخضروات والفاكهة
– يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 5 جنيهات
– يتراوح سعر البطاطس من 5 إلي 11 جنيها
– يتراوح سعر البصل من 12 إلى 26 جنيها
– يتراوح سعر الكوسة من 3 إلى 7 جنيها
– يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 إلى 4 جنيهات
– يتراوح سعر الفاصوليا من 6 إلى 16 جنيها
– يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى9 جنيهات
– يتراوح سعر الباذنجان رومي من 15 إلى 18جنيهات
– يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 10 جنيهات
– يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 15 إلى 18 جنيهات
– يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات
– يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 8 جنيهات
– يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 21 جنيها
– يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من20 إلى 30 جنيه
– يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى15 جنيها.
أسعار الخضروات
– يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات
– يتراوح سعر الخيار بلدي 4 من إلى 8 جنيهات.
– يتراوح سعر القلقاس من19 إلى21 جنيها.
– يتراوح سعر البطاطا من 5 إلى11 جنيهات
– يتراوح سعر الثوم من 13 إلى 25 جنيه
– يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه
– يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات
أسعار الفاكهة
– يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5إلى 7.50 جنيهات.
– يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 8 جنيهات.
– يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 9 إلى 13 جنيهات.
– يتراوح سعر اليوسفي من 3 إلى 12 جنيهات.
– يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.
– يتراوح سعر الليمون الحلو من 8 إلى 12 جنيهات.
– يتراوح سعر الليمون بلدي من 13 إلى 19 جنيها.
– يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيه للكيلو