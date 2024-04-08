أمطار رعدية وكسوف الشمس.. ماذا حدث بعد آخر ليلة وترية في رمضان؟

بعد آخر ليلة وترية في رمضان 29 رمضان، شهدت عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات تقلبات جوية تتأثر فيها البلاد بغيوم ونشاط رياح وأتربة على المناطق المكشوفة، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى بالإضافة إلى كسوف شمس منتظر.

أمطار شديدة وكسوف الشمس

أمطار شديدة وكسوف الشمس

يأتى ذلك تزامنا مع تأثير استمرار تمركز المنخفض الجوي على شرق البحر المتوسط يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تقدم السحب الرعدية إلى غرب ووسط الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، أما عن شرق البلاد والقاهرة الكبرى فهم على موعد مع سقوط الأمطار خلال فترات المساء.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

حذرت الأرصاد في بيان عاجل اليوم، 17 محافظة من سقوط أمطار غزيرة وتكون رعدية أحيانا، موضحة أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة تضم 17 محافظة وهى «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» وتكون رعدية إلى غزيرة أحيانا تصل متوسطة إلى محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، الفيوم، المنيا».

وأشارت إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الموج من (1.5 متر إلى 2.25 متر)، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فبينت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته ستكون معتدلة، وارتفاع الموج من (1.5 متر إلى مترين) والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين فجاءت كما هي موضحة في الجدول التالي:

المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 26 18 العاصمة الإدارية 26 17 6 أكتوبر 27 17 بنها 26 18 دمنهور 26 18 وادي النطرون 27 17 كفر الشيخ 26 17 المنصورة 26 18 الزقازيق 26 18 شبين الكوم 25 17 طنطا 26 15 دمياط 24 17 بورسعيد 23 17 الإسماعيلية 27 15 السويس 27 15 العريش 25 15 رفح 24 16 رأس سدر 28 16 نخل 27 09 كاترين 22 06 الطور 26 21 طابا 25 16 شرم الشيخ 30 21 الإسكندرية 23 15 العلمين 23 14 مطروح 22 13 السلوم 23 12 سيوة 27 13 رأس غارب 29 21 الغردقة 28 20 سفاجا 29 21 مرسى علم 29 20 شلاتين 31 21 حلايب 27 20 أبورماد 28 20 رأس حدربة 28 19 الفيوم 28 14 بني سويف 29 13 المنيا 30 13 أسيوط 29 12 سوهاج 30 14 قنا 31 18 الأقصر 31 19 أسوان 30 19 الوادي الجديد 31 17 أبوسمبل 30 18

ومن جانب آخر، يترقب العالم اليوم الإثنين مشهد الكسوف الكلي للشمس والذى يعتبر أول كسوف شمس في 2024، حيث نبّه خبراء في مجال صحة العيون إلى أن مجرد إلقاء نظرة خاطفة بالعين المجرّدة على كسوف الشمس يمكن أن يتسبب بفقدان الرؤية على نحو لا رجعة فيه- وفقا لـ سكاى نيوز البريطانية.

ووفقا لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن كسوف الشمس منذ بدايته وحتى نهايته يستغرق مدة قدرها 5 ساعات 10 دقائق تقريبًا، وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس، ويُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية، وفقا للحسابات الفلكية.