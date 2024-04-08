الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة نهال خلال عيد الفطر.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ضرب العاصفة نهال مصر خلال الأيام المقبلة، مؤكدةً أنها مجرد شائعة ولا توجد أي عواصف تسمى نهال نهائيًا.

الأرصاد: كل ما يتردد مجرد شائعات مغرضة



وأضافت منار غانم خلال استضافتها مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير مقدمي برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد،والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه من المتوقع عدم وجود أتربة أو عواصف ترابية خلال فترة عيد الفطر المبارك 2024.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه لا صحة لضرب العاصفة نهال إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وأن كل ما يتردد مجرد شائعات مغرضة على صفحات التواصل الإجتماعي.