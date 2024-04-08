البيت الأبيض: مدير الـ سي آي إيه قدم مقترحا بشأن الهدنة لحماس

مرحبًا بإدخال المزيد من المساعدات لغزة

رحب البيت الأبيض بجميع الخطوات المتخذة حتى الآن لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال البيت الأبيض إنه ما زال يراجع التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي وسنواصل الضغط على الإسرائيليين بخصوص مسألة المساعدات.

ولفت البيت الأبيض إلى أن مدير الـ سي آي إيه أجرى لقاءات في القاهرة أمس وتم تقديم مقترح إلى حماس.

وتابع البيت الأبيض بقوله أنه يود التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن بأسرع وقت ممكن.

وذكر البيت الأبيض ان مستشار الأمن القومي سوليفان سيلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الذي يزور واشنطن حاليا.