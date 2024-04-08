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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6000 رطل.. القيادة المركزية الأمريكية تسقط مساعدات إنسانية جديدة في غزة

إسقاط المساعدات الإنسانية
إسقاط المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها قامت بعملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس: "الساعة 12:12 بعد الظهر (بتوقيت غزة) أجرت القيادة المركزية الأمريكية بعملة إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من النزاع الدائر. 

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية: "شملت العملية المشتركة طائرة واحدة من طراز سي-130 تابعة للقوة الجوية الأمريكية وعناصر من الجيش الأمريكي متخصصين في الإنزال الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية".

وأضافت القيادة الأمريكية أن طائرة سي-130 الأمريكية أسقطت أكثر من 6000 رطل (2721.5 كيلو جرام) من الإمدادات الغذائية الأردنية التي تضمنت بضائع جافة إلى شمال غزة، وهي منطقة ذات حاجة ماسة، مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية. 

وأشارت القياجة المركزية الأمريكية في بيانها، أنه حتى الآن أسقطت الولايات المتحدة 742 طنا من المساعدات الإنسانية في غزة.

وقالت القيادة المركزية، إن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدولة الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية. 

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