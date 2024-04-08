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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: يمكن إعادة فتح معبر إيرز لإدخال المساعدات إلى غزة

معبر إيريز
معبر إيريز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، إن المساعدات الإنسانية يمكن أن تبدأ بالتدفق عبر معبر إيريز إلى شمال غزة هذا الأسبوع.

وأكد ميلر ارتياح واشنطن للخطوات الأولية التي وافقت إسرائيل على اتخاذها، بما في ذلك إعادة فتح معبر إيرز، وفتح ميناء أشدود كنقطة دخول أخرى للإغاثة، وتبسيط طريق المساعدات من الأردن، والتعامل بشكل مباشر أكثر مع الوكالات الإنسانية العاملة في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال ميلر إن أكثر من 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس، وتأمل الولايات المتحدة أن تدخل 350 شاحنة يوميًا إلى القطاع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأوضح: "بينما نرحب بهذه الخطوات الأولية، فمن المهم أن ندرك أن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به"، مشيراً إلى أن 100 بالمائة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي مضيفا: "نتوقع من إسرائيل أن تنفذ التزاماتها بشكل كامل وبسرعة، وسنراقب هذا التنفيذ".

وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر شمال غزة معبر إيريز

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