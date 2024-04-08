الأكبر منذ بداية الحرب.. دخول 419 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تم عبور 419 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة عبر المعابر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن شحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة اليوم هي الأكبر منذ بداية الحرب.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم التسيق أمس دخول 29 شاحنة مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون إسرائيليون لشبكة CNN، الجمعة، أنه من المتوقع أن يستقبل معبر إيريز المؤدي إلى شمال غزة أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع يوم الأحد.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الخميس، على إعادة فتح المعبر للمرة الأولى منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقال المسئولون إن شحنات المساعدات ستبدأ أيضًا في التدفق إلى ميناء أشدود يوم الأحد.