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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: خطط نقل المساعدات إلى غزة عبر معبر إيرز تأخرت

معبر ايريز
معبر ايريز

صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN بأن الخطط الأولية لبدء تدفق السلع الإنسانية إلى قطاع غزة اليوم الأحد عبر معبر إيريز قد تأخرت.

ولا يزال المسؤولون يقومون بالاستعدادات اللوجستية للتأكد من أن نقطة التفتيش قادرة على استيعاب شاحنات محملة بالمساعدات.

وسمع فريق سي إن إن الذي يقوم بمراسلته على طول الحدود بين إسرائيل وشمال غزة إطلاق نار وانفجارات من منطقة قريبة من المعبر أمس السبت.

وقال متحدث باسم مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الوكالة العسكرية الإسرائيلية المكلفة بتنسيق عمليات توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، إنه سيعلن عن فتح المعبر 'بمجرد تحديد الموعد'.

ووافقت إسرائيل يوم الخميس على إعادة فتح معبر إيريز للمرة الأولى منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، وهو القرار الذي جاء بعد فترة وجيزة من ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبذل المزيد من الجهد للسماح بدخول المساعدات.

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