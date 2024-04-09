خريطة بالمزارات والأماكن الترفيهية.. خروجة أول أيام عيد الفطر المبارك

خروجة أول أيام عيد الفطر المبارك، يبحث العديد من المواطنين عن أرخص أماكن للتنزه في عيد الفطر، وتمتلك محافظات مصر العديد من الأماكن الترفيهية التي تناسب كافة الأعمار من شباب وسيدات ورجال وأطفال، والتي تتميز بوجود المساحات الخضراء والألعاب الترفيهية.

القرية الفرعونية

الموقع

جزيرة القرشاية، على طريق البحر الأعظم.

الأنشطة

المركب العائم الذي ينقلك حول القرية

نموذج مقبرة توت عنخ امون

مركز الفنون

السينما 9D

حديقة الحيوانات الأليفة

المطاعم والكافيهات



المتاحف المختلفة مثل: متحف الرئيس جمال عبد الناصر – متحف الرئيس السابق محمد أنور السادات – متحف التحنيط – متحف المراكب – المتحف الإسلامي – المتحف القبطي – متحف الأهرامات

الأسعار

تقدم القرية الفرعونية باقات متنوعة للزوار المصريين بأسعار متنوعة حسب برنامج الجولة الذي يرغب فيها:

باقة زيارة القرية الفرعونية التي تشمل جولة في القرية وزيارة مقبرة توت عنخ آمون وخمسة متاحف بسعر 220 جنيه للفرد.

إضافة رحلة باليخت للباقة الأولى مع الاحتفاظ بمميزاتها بسعر 300 جنيه.

باقة شاملة تتضمن جولة القرية والمقبرة والمتاحف ورحلة باليخت بالإضافة إلى وجبة غداء في مطعم توت بسعر 480 جنيه.

للأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات، يتوفر باكدج يشمل لعبتين في الملاهي ونشاط فني بمركز الفنون بسعر 75 جنيه فقط.

الأطفال من عمر 5 إلى 10 سنوات يحظون بخصم 20%.

ترحب القرية بزوارها يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، وتقع في 3 شارع البحر الأعظم بالجيزة.

مواعيد عمل القرية الفرعونية في العيد

من 9 صباحاً حتى 6:30 مساءً.

أفريكانو بارك

الموقع

طريق الإسكندرية الصحراوي، 164 كيلومترًا من القاهرة.

الأنشطة

مشاهدة القرود والأسود وحيوانات أخرى في بيئتها الطبيعية

رحلة في النهر الصناعي داخل القرية

دخول كهوف الزواحف والطيور

التقاط الصور مع الحيوانات المختلفة

الأسعار

تنظم إدارة المكان رحلات لزيارة الحديقة والتنزه في الإسكندرية، وبلغ سعر الرحلة 300 جنيه للفرد.

يبلغ سعر دخول السيارة 900 جنيه.

يبلغ سعر دخول الأتوبيس 1400 جنيه.

يبلغ سعر التذكرة للمجموعات التي تبدأ من 28 شخص 55 جنيه للفرد.

دخول الأطفال أقل من 4 سنوات مجاني.

مواعيد عمل أفريكانو بارك

من 9 صباحًا حتى 5 مساءً.



كيدزانيا



الموقع

كايرو فيستفيفال سيتي، التجمع الخامس

الأسعار:

تبدأ الأسعار من 340 جنيه للأطفال أقل من 4 سنوات، و 410 جنيه من 4 حتى 14 سنة، و 100 جنيه للمرافقين البالغين.

مواعيد عمل كيدزنيا في العيد

من 12 ظهراً حتى 9 مساءً

فجنون

الموقع

أمام ترعة المريوطية، في طريق سقارة

الأنشطة

تنفيذ مشروعات فنية من الخشب أو الفخار

صناعة المجوهرات

زراعة نباتات الزينة

اللعب في بركة الطين

الأسعار

تذكرة الدخول ثمنها 100 جنيه، شاملة كل الألعاب.

مواعيد عمل فجنون في العيد

من 9 صباحاً حتى 6 مساءً.