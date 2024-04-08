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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نص خطبة عيد الفطر المبارك 1445هـ.. يوم تكريم الصائمين

صلاة العيد
صلاة العيد

نشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة عيد الفطر المبارك 1445هــ، والتي ستكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، أول أيام عيد الفطر 2024.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال، لتعلن موعد عيد الفطر 2024، والذي سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن تعذر رؤية هلال شوال لعام 1445 هجرية، حيث تم استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية المختصة والمنتشرة في محافظات الجمهورية.

وأوضحت دار الإفتاء، أن موعد عيد الفطر 2024 سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، وبذلك يكون غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

وأعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه رابح أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445 أول أيام عيد الفطر المبارك ستوافق فلكيا يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل.

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