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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على أماكن وموعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

صدى البلد

فرحة تعم البيوت المصرية منذ أن أعلنت دار أعلنت دار الإفتاء، مساء اليوم، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكيا الأربعاء 10 أبريل 2024 (عيد الفطر المبارك بعدما استطلعت دار الإفتاء المصرية اليوم الاثنين، هلال شهر شوال للعام الهجري 1445، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، لإعلان رؤية هلال شهر شوال من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

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ويستعد الجميع لصلاة العيد بتحضيرات ملابس العيد وزي الصلاة سواء كان الجلباب أو الزي العادي كأكثر مظاهر العيد فرحة وكونها سنة مؤكدة، ويبحث الكثير الأن على محركات البحث عن أماكن صلاة العيد وموعدها . 

ويوضح صدى البلد الأماكن المحددة لصلاة عيد الفطر 2024

وأوضحت وزارة الأوقاف أن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، أما الساحات العامة فيتم إقامة صلاة العيد بها حسب ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، ويكون ذلك من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة حيث يتم تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

 

كما يستعرض صدى البلد مواعيد صلاة العيد في محافظات مصر المختلفة:

 

ويوافق يوم الأربعاء 10 إبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الجيزة

يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الجيزة الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الإسكندرية

و تقام صلاة عيد الفطر 2024 بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الفيوم

كما يحين موعد صلاة عيد الفطر 2024 بمحافظة الفيوم في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الإسماعيلية

على أن تقام صلاة عيد الفطر 2024 بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 5:53 صباحاً.

 

دار الإفتاء

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