الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر.. بشرى سارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن البلاد تشهد تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ونشاط رياح مصحوبا بالرمال والأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.

وتوقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تزايد كميات سقوط الأمطار غدا الثلاثاء آخر أيام شهر رمضان المبارك بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد؛ لتكون بين المتوسطة والغزيرة.



وزفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة بشأن طقس أول أيام العيد، قائلة إنه سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية من ظهر الأربعاء، مهيبة في الوقت ذاته بالمواطنين توخي الحذر وعدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل التي تشهد انخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الخميس المقبل ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تشهد البلاد زيادة في قيم درجات الحرارة لتسجل العظمى بالقاهرة مع بين 27 و28 درجة مئوية مع شبورة مائية كثيفة صباحا.

